釣客落海亡議員批管理疏失 基市：配合司法調查

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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）71歲簡姓男子在基隆嶼島礁磯釣落海溺斃，市議員質疑業者未依規定投保，也沒提供釣客無線電，市府沒開罰涉管理疏失。基隆市府指出，此案已進入司法程序，全力配合司法調查。

民進黨基隆市議員鄭文婷今天在記者會表示，簡男1月31日約中午12時30分落海，當時娛樂漁船已離開現場，距離基隆嶼約3公里、4公里，娛樂漁船明顯違反規定，依規定應將娛樂漁船停泊在旁。

鄭文婷說，簡男落海時，島礁上沒有救生圈，業者也沒有提供釣客無線電，導致一旁釣客難以協助救援，其他釣客趕快打電話給船東，再由船東聯繫船長返航，等到娛樂漁船抵達時，簡男已由路過的漁船救起，但簡男已失去生命徵象。

她指出，業者也未依規定為簡男投保最低新台幣200萬元傷害保險，基隆市府為何到現在沒有開罰，也沒有給家屬合理交代，罔顧一條人命。

簡男的兒子表示，父親落海當下並沒有立即性危險，原本以為上岸就好了，沒想到一連串疏失造成遺憾的結果。事情發生後，業者及市府沒有任何作為，市府應該給個合理解釋，也希望市府未來能盡到督導責任，避免類似情形再度發生。

基隆市政府產業發展處指出，對於釣客落海致死，市府深表遺憾，此案已進入司法程序，市府會全力配合司法調查，若有法規相關疑義，也會協助提供法規釋疑，絕無包庇情事。

產發處表示，事發當天是由同一業者的另一艘娛樂漁船就近施救，並非為路過漁船救援，市府已調查當日航跡，以利釐清案情，此案已進入司法程序，將提供相關資料配合司法調查，待判決結果再辦理後續裁罰事宜。

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針對理賠問題，產發處指出，投保理賠不足的原因，是因保險公司現針對70歲以上釣友不予投保200萬元，僅提供100萬元理賠額度。

產發處表示，業者雖依規定投保，但理賠不足200萬元部分，以及是否依規定提供上島礁釣客攜帶無線通訊設備，市府已函請業者說明，若未依規定辦理也會追究責任，並滾動檢討現今保險制度、安全通訊設備及船隻戒護距離等問題，以確保釣客安全。（編輯：戴光育）1130417