台灣新住民關懷總會涉為中國發展組織 理事長遭起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄23日電）台灣新住民關懷總會周姓理事長涉受中國資助介選發展組織，經橋檢依違反選罷法等罪起訴，又因涉及2審管轄的國安法部分，高雄高分檢今天起訴聲請法官續押，目前仍候審中。

檢調調查，台灣新住民關懷總會周女、總會郭姓男幹部等人分別於台東及高雄等地招攬民眾，去年11月組團至中國接受落地招待，利用旅遊期間向成員宣傳「兩岸一家親」或「和平統戰」等思想，會後並要求支持特定政黨及特定政治傾向總統候選人，企圖影響選民投票意向及選舉結果。

周女還受滲透來源指示培養具新住民背景立委候選人，她擔任第11屆高市立委第8選區某候選人的競選總部顧問，為其演講、站台等，並要求台灣新住民關懷總會會員與友人支持這名候選人。橋頭地檢署偵結後將周女、郭男、徐男父子等人依違反總統副總統選舉罷免法、反滲透法、洗錢防制法等罪嫌起訴。

不過，檢調發現周女接受中國指示資助在台成立總會、宣傳統戰等思想，觸犯國家安全法，因這部分為2審管轄，將涉案證據移送台灣高等檢察署高雄檢察分署辦理，周女也被移送檢方偵辦，偵結後今天依法提起公訴，並將周女移送法院建請續押，目前正候審中。（編輯：黃世雅）1130423