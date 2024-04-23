台灣新住民關懷總會涉違國安法 理事長起訴15萬交保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄23日電）台灣新住民關懷總會周姓理事長涉受中國資助介選發展組織，因違反國安法交由二審審理；高雄高分檢今天依國安法起訴聲請續押，法官下午裁定15萬元交保、限制出境出海。

周女除涉違反選罷法等遭起訴，檢調還發現其接受中國指示資助在台成立總會、宣傳統戰等思想，觸犯國家安全法，因這部分為二審管轄，一審橋頭地檢署將涉案證據移送二審台灣高等檢察署高雄檢察分署偵辦，高雄高分檢偵結後今天依法提起公訴，並將周女移送高雄高分院聲請續押；法官下午審理後，以周女無羈押必要，裁定新台幣15萬元交保候傳，限制出境出海。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

檢調調查，台灣新住民關懷總會周女、總會郭姓男幹部等人分別於台東及高雄等地招攬民眾，去年11月組團至中國接受落地招待，利用旅遊期間向成員宣傳「兩岸一家親」或「和平統戰」等思想，會後並要求支持特定政黨及特定政治傾向總統候選人，企圖影響選民投票意向及選舉結果。

周女還受滲透來源指示培養具新住民背景立委候選人，她擔任第11屆高市立委第8選區某候選人的競選總部顧問，為其演講、站台等，並要求台灣新住民關懷總會會員與友人支持這名候選人；橋頭地檢署偵結後將周女、郭男、徐男父子等人依違反總統副總統選舉罷免法、反滲透法、洗錢防制法等罪嫌起訴。（編輯：陳仁華）1130423