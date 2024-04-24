男欠賭債行搶銀樓151條金飾 檢起訴強盜罪

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（中央社記者謝幸恩台北24日電）沈姓男子今年3月行搶台北市北投區某銀樓，得手151條金飾、現金7萬餘元，並變賣其中4條金飾，警方循線逮捕沈男到案，沈男坦承犯行。士檢今天偵查終結，依強盜罪提起公訴。

士林地檢署起訴指出，沈男因積欠賭債，缺錢花用，向家人索取財物未果，今年2月27日下午到北投某銀樓，佯稱購買金飾，藉此勘查內部情形，得知金飾放在櫃台下方的紅布袋內，現金則放在櫃台後方的抽屜櫃中。

沈男2月29日下午2時許再度到銀樓，向銀樓老闆佯稱欲拿取先前訂購的金飾，趁老闆疏於防備之際，衝進櫃台後方徒手摀住老闆的嘴巴、勒住頸部，並將老闆壓制在地。

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沈男見老闆無力反抗，隨即搜刮財物，老闆趁隙按下櫃台內的蜂鳴器，老闆的看護聽聞聲響從休息室走出查看，趕緊扶著老闆逃至店外；沈男則取走151條金飾及新台幣7萬6600元，再從後門逃離現場。

警方專案小組循線逮捕沈男到案，沈男坦承犯行，並已變賣其中4條金飾；檢察官偵查終結，今天依強盜罪起訴沈男，一併宣告沒收追徵犯罪所得，其餘金飾則發還被害人。（編輯：張銘坤）1130424