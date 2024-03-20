恆春民謠傳唱國際 半島風聲相放伴4月赴美演出

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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）屏東恆春民謠音樂劇場「半島風聲 相放伴」有在地獨特魅力，縣府與文化部駐紐約台北文化中心等攜手台美文化交流，傳藝師4月赴美演出，將傳唱百年的民謠文化輸出國際。

屏東縣政府今天舉行「恆春民謠前進美國唱乎世界聽」記者會，自製的恆春民謠音樂劇場「半島風聲 相放伴」將登上國際舞台；縣府、駐紐約台北經濟文化辦事處、文化部駐紐約台北文化中心與密西根人文協會攜手台美文化交流，4月恆春民謠傳藝師將赴美巡演2場，讓世界看見台灣，感受屏東恆春民謠的獨特魅力。

此次訪美行程，由駐紐約台北文化中心與密西根人文協會聯手促成，記者會中，駐紐約台北文化中心主任張惠君及密西根人文協會長楊逸鴻，也透過影片及錄音表達祝福與歡迎之意。

屏東縣文化處長吳明榮會中說明，「半島風聲 相放伴」從2019年半島歌謠祭出發，挾著好口碑展開巡演，受到許多讚賞和支持。今年由縣府率領民謠傳藝師於4月25日至5月2日訪美交流，2場演出分別在4月27日密西根州安娜堡市立圖書館城中館、4月30日於駐紐約台北經濟文化辦事處舉行。

文化處說，這齣由老中青三代詮釋的半島故事與動人月琴歌聲，讓觀眾感動催淚，希望藉由訪美演出，唱給世界聽，不論是在美僑胞或當地居民，都能看見來自台灣土地最真實的文化生命力。

張惠君表示，5月適逢美國亞裔傳統月，也是最容易吸引各界對於亞洲文化感興趣的時機點。這次邀請民謠藝師團登上美國紐約和密西根舞台，用最在地的歌聲和故事，向美國主流社會推廣最具台灣人文特色的民謠文化。

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楊逸鴻以錄音方式表達歡迎並表示，屏東縣恆春民謠與滿州民謠是台灣最珍貴的無形文化資產，長輩及年輕世代質樸純粹的歌聲與曲調，必定會感動美國群眾，留下最美好的記憶。

「半島風聲 相放伴」以「唱民謠的女人」為主題，將恆春在地的女性月琴傳人作為整齣戲的發展核心，透過屏東新世代創作者的視角，帶領觀眾看見恆春與滿州特殊的人文風俗與地景，老中青一起彈唱民謠，展現恆春民謠開枝散葉、世代傳承的特色。（編輯：郭諭儒）1130320