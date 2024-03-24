黃清埕紀錄片與新書發表 為藝術史留下珍貴文化脈絡

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（中央社澎湖縣24日電）「澎湖美術館月」系列活動，澎湖文化局今天舉辦「吉光．片羽—黃清埕」紀錄片及「黃清埕傳」新書發表會，為台灣藝術史留下最珍貴的文化脈絡。

澎湖「吉光．片羽—黃清埕」紀錄片及「黃清埕傳」新書發表會，今天下午在澎湖生活博物館舉行，包括縣政府參議王國裕、文化局長洪棟霖、藝術家洪根深等都出席，晚上還在in89影城播放由導演黃玉珊執導的「南方紀事之浮世光影」電影，作為美術月系列活動中的最佳獻禮。

洪棟霖表示，紀錄片「吉光．片羽—黃清埕」是在講述澎湖出生傑出的藝術家黃清埕，曾於1941年發表首次個展，展出雕塑20件及繪畫9件；其作品曾入選過日本帝展，也曾應聘擔任日本雕刻家協會指導員，其創作實力甚受肯定。1942年黃清埕在前往北平藝專教書前，先返基隆，其所搭乘之高千穗丸被魚雷擊沉，一代傑出的雕刻家因此隨之殞落。

黃清埕創作所留下百餘件作品，因戰爭佚失甚多，現今留存並為國內美術館收藏的知名頭像雕塑包括「貝多芬」、「李桂香」頭像雕塑，及指定為重要古物的「頭像」。

出身澎湖西嶼的黃玉珊及姊姊黃春秀2人憑藉著其父親黃清舜的描述為其叔叔黃清埕整理出藝術家的精采生命歷程，加上多年前發掘的雕塑及修復的繪畫作品，先以劇情片形式創作「南方紀事之浮世光影」，國家美術館更製作「吉光.片羽：黃清埕紀錄片」。

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黃春秀更以大量的史料為基底，融合歷史和文學的筆法，將其叔叔黃清埕19歲至31歲期間生命最精采的12年歲月，撰寫「黃清埕傳」新書，作為傳主的姪女，黃春秀融合歷史和文學的筆法，讓一代的天才雕塑家重新復活，成為永恆的生命。

澎湖文化局表示，文化部近年不斷的為藝術作傳，紀錄藝術家一生及創作，如「吉光．片羽—黃清埕」紀錄片及「黃清埕傳」新書，都為台灣藝術史留下最珍貴的文化脈絡。（編輯：黃世雅）1130324