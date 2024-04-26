台東中央市場出現鴛鴦盜 專偷攤商現金和手機

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（中央社記者盧太城台東縣26日電）台東市傳統市場豬肉攤林姓老闆娘，日前現金被偷，未料和大家談論此事時，許多攤商也表示遭竊，她從監視器畫面發現是年輕鴛鴦盜，已經將相關證據送交警局，警方已立案偵辦。

台東市中央市場豬肉攤林姓老闆娘今天告訴媒體，14日忙完生意後發現賺的現金都不見了，感到很納悶，於是調閱監視器，竟看到1名女竊賊在光天化日下，繞到她背後偷錢，她忙到未察覺「沒想到竊賊是年輕人」。

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林女表示，事後氣得向附近攤商抱怨，沒想到有3人同樣遭到這名女竊賊光顧。隔壁女攤商一眼就認出這名女賊，女攤商說，女賊偷錢時被她發現，當下有制止，女賊跑了，沒損失也就沒報案。賣菜的張姓老闆也說，前幾天這名女賊從他背後偷走手機。

林女說，自己調閱附近監視器，發現是鴛鴦盜，女的負責偷，男的在路上接應，已經將相關證據送交警方，呼籲傳統市場攤商注意。台東縣警察局台東分局表示，已立案偵辦。（編輯：黃世雅）1130426