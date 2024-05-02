貴婦奈奈公公黃立雄涉詐逃亡加拿大 5/3押解返台

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（中央社記者謝幸恩台北2日電）網紅貴婦奈奈、丈夫黃博健、公公黃立雄涉詐欺，潛逃海外遭通緝，黃立雄夫妻日前聯繫調查局，願返台說明，預計將於明天上午6時押解抵達台灣，返台後黃立雄將解送台北地檢署歸案。

至於黃立雄的妻子黃林麗真，因另涉詐欺案遭士林地檢署通緝，明天返台後將解送士檢歸案，並進一步釐清涉案情節、程度。

本名蘇陳端的貴婦奈奈與黃博健合開「杏立博全」醫美診所民國107年間無預警歇業，積欠廠商款項，疑涉惡性倒閉。事發後，貴婦奈奈、黃博健與掛名診所院長的黃立雄去向不明，遭民眾提告詐欺，因遲未到案遭台北地檢署通緝。

法務部調查局掌握貴婦奈奈、黃博健、黃立雄潛逃到加拿大多倫多，108年間將3人列入外逃通緝犯名單。

調查局表示，黃立雄夫妻因未獲繼續居留，日前主動聯繫調查人員，並聲稱在加拿大遭到黑道追債、恐嚇，願意返台說明案情，已由駐加拿大法務秘書與加拿大執法單位研商黃立雄夫妻返台事項。

據指出，由於黃立雄夫妻均為通緝犯，調查局為求慎重，依法定程序把黃立雄夫妻上銬戒護，並由法務秘書執行押解任務。

據了解，黃立雄夫妻已於今天凌晨接近2時搭乘從多倫多皮爾遜國際機場起飛、直飛桃園機場的長榮班機，預計明天上午6時抵達台灣，屆時將由台北市調查處接押，並分別把黃立雄及黃林麗真解送北檢、士檢歸案。（編輯：戴光育）1130502