新北議員戴瑋姍袋子被當嘔吐袋 告警官侵占等罪

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（中央社記者楊侃儒、黃麗芸新北2日電）民主進步黨籍新北市議員戴瑋姍日前到餐廳聚會後離開時，將私人袋子遺忘在餐廳，經調閱監視器發現同桌警官帶走並當嘔吐袋扔掉，戴瑋姍提告侵占、竊盜與毀損等罪。

戴瑋姍今天告訴中央社記者，餐廳工作人員撿到她遺落的袋子後，詢問同桌的人要放餐廳失物招領或請同桌內政部警政署王姓警官幫忙找失主，王姓警官向餐廳說要幫忙找失主後就拿袋子離開。

她說，王姓警官沒盡保管責任，將嘔吐物吐在袋子並扔掉，且王姓警官當天有打包數包菜餚，不解為什麼吐在她袋子而不是裝菜餚的袋子，「個人物品好像比菜餚不值」。

戴瑋姍表示，後來聯絡王姓警官，王姓警官第一時間否認並指是其他女性賓客帶走，她傳餐廳監視器畫面給王姓警官後，王姓警官才說要去了解且多次改口稱袋子不知去向，令她相當憤怒。

新北市政府警察局海山分局表示，戴瑋姍服務處主任昨天報案提告侵占、竊盜與毀損等，由於案發地點在台北市中正區，轉台北市政府警察局中正第一分局辦理。

警政署透過新聞稿說，經初步調查，資訊室王姓警官搭捷運返家途中不勝酒力，隨意丟棄相關物品，事後深感後悔，多次向戴瑋姍致歉並願意和解賠償，但戴瑋姍已提刑事告訴。

警政署表示，已責飭轄區分局全力調查，如果違法犯紀，絕不寬貸，而王姓警官行為不檢、影響警譽，記過懲處，伺機調整職務。（編輯：李明宗）1130502