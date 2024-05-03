雲林豐田工業區5車追撞 停等紅燈遭撞擊釀1死4傷

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（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）劉姓男子今天上午7時許開車行經雲林縣豐田工業區入口處，疑因未注意前車狀況，撞擊正在停等紅燈的4輛車、1輛機車，釀1死4傷，事故原因待警方釐清。

雲林縣消防局上午7時49分接獲民眾報案，大埤鄉延平路三段豐田工業區入口處發生重大車禍，派遣斗南、大埤、虎尾等單位人車前往，共計出動消防車4部、救護車4部，消防人員13人前往搶救。

消防局趕到現場，5輛自小客車追撞，其中1輛自小客車因翻覆有起火，趕緊滅火、並將駕駛救出。現場有4人受傷送醫，無生命危險，45歲林姓男子呈現OHCA（到院前心肺功能停止），經送醫急救後仍不治死亡。

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現場車輛零件散落一地，多輛自小客車車體受撞擊變形，可見撞擊力道之大。莊姓男子表示，他當時在路口停等紅燈，根本不知道發生什麼事，就被人從後方撞擊。目擊者指出，肇事車輛到路口時並未減速，直接撞擊前方的車輛，「砰砰砰」宛如打保齡球。

警方表示，劉姓男子行駛台1線南往北，行經豐田工業區路口，疑因未注意車前狀況，追撞前方4輛停等紅燈車輛，造成1死4傷。劉姓、莊姓等駕駛酒測值為0，確切事故原因待釐清。全案依過失致死罪函送法辦。（編輯：郭諭儒）1130503