高雄違規慣犯欠110萬元 名下房產遭查封拍賣

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（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄田姓男子因酒駕拒測、吸毒、未遵守防疫規定等遭各單位陸續裁罰，累積欠款達110萬多元，行政執行署發現其名下無存款，因此將其苓雅區建物查封拍賣，最後以123萬元拍出。

法務部行政執行署高雄分署今天上午發布新聞稿指出，田男因酒駕拒測、非法持有及吸食毒品、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間未遵守隔離規定、未繳健保費及機車燃料費等多項違規，遭高雄市政府交通局、警察局、衛生局、衛生福利部中央健康保險署及交通部公路總局高雄市區監理所等機關裁罰，並移送高雄分署執行，滯欠案件共133件，累欠金額達新台幣110萬715元。

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高雄分署調查發現，田男名下雖無存款、薪資可供執行，但有1筆座落於苓雅區河南路巷弄內建物，高雄分署派員查封，經完成鑑價詢價程序，昨天拍賣，底價為109萬8000元，因物件地段佳，共有6組民眾搶標，最後以溢價1成多，123萬3333元拍定。

另外，這次拍賣還有查扣的37輛汽機車，共有25組民眾登記應買，民眾喊價絡繹不絕，最終拍定汽機車10輛；動產變賣部分最為吸睛的則是皮卡丘版畫，變賣價格5萬元，立刻被民眾買走，男用皮夾、沉香、木刻佛像、護手乳、洗手乳、測風器等，都有民眾到場購買。（編輯：郭諭儒）1130508