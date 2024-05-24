基隆骸骨案DNA比對確認 賴女49年後落葉歸根

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆24日電）工人3月間拆除基隆市東暖新村廢棄宿舍，在3個米袋內發現3具人體骸骨，米袋內有2張破碎字條，其中1張拼湊出賴姓女子姓名，經採集家屬DNA比對，確認是賴女骨骸。

警方專案小組在米袋內找到2張疑似亡者姓名的破碎字條，其中1張拼湊出賴姓女子姓名，經擴大追查，得知新北市萬里區賴姓民眾家族，於民國64年間請撿骨師撿拾母親賴女（民國17年出生，民國57年歿）遺骨欲入塔。

警方今天表示，撿骨師卻將遺骨帶走後音訊全無，至今長達49年，案經檢察官採集家屬檢體，送交法務部法醫研究所與3具骨骸比對DNA親緣關係，證明其中1具骨骸就是失蹤長達49年的賴女骨骸。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方指出，檢察官22日並發函基隆市立殯葬管理所將骨骸發還家屬，無名骨骸順利正名為賴女，家屬24日領回骨骸安葬，讓離家長達49年的賴女終於有名有姓落葉歸根，不再是無主孤魂。

警方表示，至於另1張破碎字條寫有「林家祖先」，是否與其他2具身分不明的骨骸有關聯，基隆市警察局第三分局除持續清查外，並呼籲基隆市、新北市金山、萬里等地區，民眾若在民國50、60年間，有同樣骨骸被撿骨師帶走情事，請與警方聯繫，將安排採驗檢體比對親緣關係，確認骨骸身分。（編輯：張銘坤）1130524