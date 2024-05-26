恆春鎮小吃部聚餐敬酒口角 同事群架亮刀丟磚3掛彩

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（中央社記者黃郁菁屏東縣26日電）工程業者25日晚間恆春小吃部聚餐，席間因敬酒2人一言不合互毆演為群架，其中廖男持刀又丟磚攻擊同事致3人受傷，均無生命危險，全案依殺人未遂等罪嫌移送屏檢偵辦。

屏東縣警察局恆春分局表示，恆春鎮恆西路段有家小吃部25日晚間傳出打架事件，獲報立即派遣快打警力趕往現場，到場已無打架情形；經查為工程業者聚餐，席間因敬酒問題引發廖姓、張姓、鐘姓男子不滿。

恆春分局告訴中央社記者，原是2人一言不合開打，後來分成兩派共6人互毆，雙方從店內一路打到店外；互毆過程中廖男衝至店家廚房持水果刀刺傷官男、又持磚塊砸傷林男。

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恆春分局指出，警方至現場立即逮捕廖男等3人，將雙方支援人士隔開，並將3人帶返派出所釐清案情。有涉案3人在醫院治療，分別為背部遭刺傷的官男，及頭部受傷的林男及張男；官男刀傷不深、約3公分長，另2名傷者傷勢也不重無生命危險，包紮後帶回分局接受調查。

全案警方偵辦調查中，將依殺人未遂、傷害、妨害秩序案由，移送屏東地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1130526