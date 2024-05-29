前苗栗縣長徐耀昌被控圖利 更一審仍判無罪

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（中央社記者劉世怡台北29日電）前苗栗縣長徐耀昌被控擔任頭份鎮長時放水核發棄土證明，涉嫌圖利業者，一審遭判刑9年，二審改判無罪遭三審撤銷發回。高院更一審今天認定罪證不足，判決無罪，可上訴。

徐耀昌被控於民國87、88年擔任頭份鎮長時，與秘書陳順興等人共謀，同意業者申請將棄土倒入頭份垃圾場，並濫開不實棄土證明，讓業者獲利新台幣1291萬餘元。

一審的台北地方法院於102年間依貪污治罪條例圖利罪判處徐耀昌9年徒刑、褫奪公權6年。案經上訴，二審的台灣高等法院改判徐耀昌無罪。

案經上訴，三審的最高法院認為，時任鎮長的徐耀昌是否逾越行政裁量權限，且對於鎮公所同意收受廠商工程土方鎮長是否知情，原判決認定的事實與卷證資料不相符合，有必要再調查釐清，判決撤銷徐耀昌的無罪判決，發回高院更審。

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高院更一審今天認定，頭份鎮公所因預算所限，舊廣興垃圾場長期以來無法確實做好覆土工作，數度引發民眾抗爭，亟需引進土方，徐耀昌批示無償獲得另一合格新土源，並無裁量逾越或濫用情事。

更一審指出，87年間環保署、苗栗縣政府訂頒相關函令，也未禁止垃圾場使用營建廢棄土作為覆土之用，徐耀昌批示同意垃圾場使用業者無償提供的土方，難認圖利之舉，因罪證不足，判決無罪，全案可上訴。（編輯：戴光育）1130529