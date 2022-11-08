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苗栗砂石爭議 沈發惠洪申翰控鍾東錦徐耀昌違法

2022/11/8 12:27（11/8 13:46 更新）
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民進黨立委沈發惠（右）、洪申翰（左）認為無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦的農牧用地涉違法堆置砂石，8日到台北地檢署控告鍾東錦涉違反區域計畫法，苗栗縣長徐耀昌涉貪污治罪條例圖利罪。中央社記者林長順攝 111年11月8日
民進黨立委沈發惠（右）、洪申翰（左）認為無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦的農牧用地涉違法堆置砂石，8日到台北地檢署控告鍾東錦涉違反區域計畫法，苗栗縣長徐耀昌涉貪污治罪條例圖利罪。中央社記者林長順攝 111年11月8日
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（中央社記者林長順台北8日電）民進黨立委沈發惠、洪申翰認為無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦的農牧用地涉違法堆置砂石，今天到台北地檢署控告鍾東錦涉違反區域計畫法，苗栗縣長徐耀昌涉貪污治罪條例圖利罪。

沈發惠、洪申翰指出，立法院內政委員會昨天赴苗栗縣卓蘭鎮考察，鍾東錦所持有的農牧用地違法堆置砂石情形長達10餘年，除違反區域計畫法，更造成當地環境污染，廢水污染良田、機具產生噪音、風砂揚塵的空氣污染等都讓鄰近居民與農民苦不堪言。

沈發惠表示，依歷年衛星影像空拍圖，顯示鍾東錦所持有卓蘭鎮水廠段農牧用地，10幾年來不斷擴張面積，長出了整座砂石山，農牧用地變成砂石山，已明顯違反區域計畫法，依法可處罰鍰、未停止使用、恢復原狀，還涉有刑責。

沈發惠、洪申翰表示，依區域計畫法規定，苗栗縣政府應按次處罰、限期改善，未改善可斷水、斷電，更可處6個月以下有期徒刑或拘役。但縣府歷年來卻僅處以罰鍰，未要求確實恢復原狀，11年來只開罰新台幣91萬元，平均1年罰鍰8萬2700元，這樣不痛不癢的金額，完全沒有嚇阻作用。

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沈發惠、洪申翰指出，徐耀昌上台後，民國106年至109年間，更是連一張罰單都沒開，直到去年、今年才再開出罰單，他們懷疑是不是因為有外界質疑、監督，才讓苗栗縣政府動起來，徐耀昌涉貪污治罪條例圖利罪嫌。

沈發惠、洪申翰表示，請檢察官儘速調查並起訴不法，還給當地長期受害居民一個公道，給居民一個安全健康的生活環境，恢復卓蘭好山好水好風光。（編輯：方沛清）1111108

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