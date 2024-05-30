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台中非法直播賽事供下注侵權8.3億 逮博弈集團18人

2024/5/30 12:19（5/30 12:45 更新）
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吳姓男子成立網路博弈公司，並竊取體育賽事訊號架設網路直播，供賭客在比賽期間下注，警方初估侵權市值逾新台幣8.3億元。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年5月30日
吳姓男子成立網路博弈公司，並竊取體育賽事訊號架設網路直播，供賭客在比賽期間下注，警方初估侵權市值逾新台幣8.3億元。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年5月30日
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（中央社記者蘇木春台中30日電）吳姓男子成立網路博弈公司，並竊取體育賽事訊號架設網路直播，供賭客比賽期間下注，刑事局調查後帶回吳男等18人偵辦，初估侵權市值逾8.3億元，全案訊後依法送辦。

刑事警察局電信偵查大隊第二隊今天表示，刑事局規劃執行「全國同步查緝賭博」專案行動，發現有非法博弈公司利用網路爬蟲（自動抓取）技術，竊取國內外體育賽事訊號源，並透過線上直播公開讓賭客玩家免費收視，立即與台中市警察局刑事警察大隊科偵隊共組專案小組偵辦。

辦案人員查出，40歲吳男成立的網路博弈集團，除提供各類體育博弈投注玩法外，也可同時收看直播運動賽事，有利賭客於比賽期間持續加注，與傳統網路賭博運作方式不同，內容有英格蘭足球超級聯賽、法國網球公開賽及中華職棒一、二軍賽事等節目。

經專案小組與中華電信、愛爾達及中華職棒（CPBL TV）等串流影音服務（OTT）業者合作，透過竊訊行為模式分析與網路逆向追蹤技術、蒐證，分別於民國112年1月中旬在台中市北區，及112年11月初在北屯區，查獲營運中的博弈與竊訊機房共2處，逮捕集團成員洪姓工程師等人到案。

在專案小組持續查緝後，全案共計逮捕集團負責人吳男與成員等共18人到案，共查扣現金21萬餘元、電腦主機、伺服器等證物，初步計算侵權市值逾新台幣8.3億元，涉案體育直播平台皆已關閉服務。

警方全案訊問後，依刑法經營賭博、違反著作權法等罪嫌，將吳男等18人移送台中地檢偵辦。（編輯：陳仁華）1130530

吳姓男子成立網路博弈公司，並竊取體育賽事訊號架設網路直播，供賭客在比賽期間下注，刑事局調查後帶回吳男等18人偵辦，並查扣相關證物。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年5月30日
吳姓男子成立網路博弈公司，並竊取體育賽事訊號架設網路直播，供賭客在比賽期間下注，刑事局調查後帶回吳男等18人偵辦，並查扣相關證物。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年5月30日
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