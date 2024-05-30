高雄棉花糖攤商被控性騷女國中生 罪證不足判無罪

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（中央社記者洪學廣高雄30日電）高雄一所國中女學生放學至附近棉花糖攤車買糖吃，不料林姓攤商涉藉口教做棉花糖性騷擾，事後還給150元及麥芽糖封口；高雄地院認目擊女學生供詞不一，罪證不足判無罪。

高雄地方法院審理時，林男辯稱沒感覺碰到2名女學生胸部，且在教學時要2隻手才能教顧客做棉花糖，雙手無法騰空等；法官傳喚當天在場女學生作證，但這名女學生供詞不一，且疑遭侵犯女學生也無其他證人可證述。

法官認為，林男部分行為雖有啟人疑竇之處，但檢察官所舉證據難證明其罪行，基於無罪推定原則，依妨害性自主罪判處林男無罪。全案可上訴。

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判決指出，在高雄前鎮區一間國中旁擺攤賣棉花糖的林男，去年2月間下午遇到一名來買棉花糖女國中生，但林男卻被控先牽著女國中生的手製作棉花糖，過程中撫摸其背部跟臀部，還以手肘撞對方胸部，動作持續到製作第2支棉花糖。

女國中生2名閨蜜前來攤位後，受害女學生便拉著其中1人先行離開，林男則被控要求剩下在場的女學生製作棉花糖，並涉嫌以同樣手法性騷擾，事後還拿新台幣150元及3支麥芽糖給第2名受害女學生，並告知「不要跟爸爸媽媽老師講」，隨後出手抓其胸部，女學生返家後隨即向父母訴苦，並由父母陪同報警。（編輯：陳仁華）1130530