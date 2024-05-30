花蓮玉里鎮長龔文俊賄選案 刑事二審逆轉判無罪

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（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）國民黨籍花蓮縣玉里鎮長龔文俊因分送豬肉、豬頭涉賄遭停職，刑事部分，台灣高等法院花蓮分院今天二審宣判無罪，駁回原判。龔文俊表示，沉冤得雪，感謝鄉親的相信和支持。

62歲龔文俊曾任花蓮縣議員及玉里鎮長，2022年回鍋競選玉里鎮長，選舉期間涉嫌透過林姓樁腳分送豬肉、豬頭向選民尋求支持，檢方依賄選罪偵辦，並於龔文俊當選後提起民事當選無效之訴。

刑事部分，花蓮地院去年8月依違反選罷法判有期徒刑5年、褫奪公權6年，龔文俊不服提出上訴，台灣高等法院花蓮分院今天下午二審宣判無罪，駁回原判；民事部分，1月15日二審終結，已確定當選有效。

辯護律師簡燦賢表示，刑事二審撤銷一審的判決，改認定無罪，高分院的看法與民事判決一致，在於同樣的相關內容、證據，因此改判龔文俊和林姓樁腳都無罪；一審判龔文俊有期徒刑5年，這是他接觸過案子未涉及金錢，判刑最重的案例。

簡燦賢說，根據公職人員選舉罷免法及地方制度法規定，龔文俊現被停職鎮長職務中，宣判無罪後應立即復職。

花蓮縣府指出，刑事無罪確定復職即生效，但須與代理鎮長辦理交接印信，交接公開儀式何時舉辦會另行通知。花蓮地檢署則表示，收到判決書再研議是否上訴。（編輯：謝雅竹）1130530