消防員身高限制對女性差別待遇違憲 消防署配合調整

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（中央社記者劉建邦台北31日電）憲法法庭今天針對限制女性消防員身高有差別待遇，判決違憲。消防署表示，會考量實際消防工作，並配合考選制度調整選任女消防員基礎條件。

陳姓女子因身高未滿160公分被取消消防員受訓資格，聲請法規範憲法審查。憲法法庭做出113年憲判字第6號判決，一般警察人員考試規則第8條第1項規定違憲，宣判之日屆滿1年時失效。

消防署發布新聞資料指出，有關憲法法庭宣判違憲，最高行政法院109年度上字第928號判決，所適用公務員特種考試一般警察人員考試規則第8條第1款規定，牴觸憲法第7條平等權規定。

消防署表示，此次憲法法庭宣判女性消防員身高限制規定，因對女性有不利差別待遇違憲，將以消防工作實際需求為前提，並配合考選制度，調整未來選任女性消防員的基礎條件。

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消防署指出，為配合重要國家政策，積極充實全國消防人力，解決外勤消防員勤休問題，保障消防員健康權，消防署訓練中心正辦理112年消防特考班教育訓練及現職消防員各類專業訓練。

消防署表示，消防員教育訓練是在消防署訓練中心進行各項專業訓練，進而培育消防員對因應各種災害及緊急情況，因消防工作具高度風險及危險性，如火災搶救、緊急救護、水上救生、化學災害搶救等訓練項目，消防員須具備足夠能力和素質，才能保障自身及人民生命財產安全。（編輯：張銘坤）1130531