本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
黃仁勳大巨蛋完美開球 國台英3語致詞：台灣是輝達夥伴的家
首頁 / 社會

小6生遭鐵捲門夾身亡 老師不捨：畢業證書都做好了

2024/6/1 17:52（6/1 18:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東市一名12歲男童即將就讀國中，1日上午卻意外被鐵捲門夾住、壓到脖頸一度失去呼吸心跳，送醫搶救仍不治。中央社記者盧太城台東攝 113年6月1日
台東市一名12歲男童即將就讀國中，1日上午卻意外被鐵捲門夾住、壓到脖頸一度失去呼吸心跳，送醫搶救仍不治。中央社記者盧太城台東攝 113年6月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣1日電）台東市12歲楊姓男孩即將就讀國中，今天上午卻意外遭鐵捲門夾住，送醫不治。學校老師聽聞相當不捨，校長毛慧莉難過地說：「畢業證書都做好了」。

台東縣消防局上午9時許接獲通報，台東市豐谷北路有男孩遭鐵捲門夾住失去生命跡象。消防局救護車趕到現場，家屬已將鐵門拉起救出，但男孩已無呼吸心跳，消防人員接手搶救，並送往台東馬偕醫院。

馬偕醫院下午表示，經醫生搶救恢復呼吸心跳，轉送加護病房，但在加護病房病情惡化，下午宣告不治。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方初步調查，遭鐵門夾住的是12歲楊姓男孩，即將就讀國中，上午9時許和弟弟要出門，在屋內放下鐵捲門後出門，又突然回頭要進屋拿東西，因此被鐵捲門夾住壓到脖子，弟弟趕緊打電話通知家人趕回家開門。

楊姓學生就讀的國小老師，聽聞消息後都很難過，校長毛慧莉表示，上午家屬到學校拿學生的健保卡，才知道發生不幸，6月12日就要舉行畢業典禮，「畢業證書都做好了，很難過」。（編輯：郭諭儒）1130601

#台東市
#台東馬偕醫院
#台東縣消防局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.53
更多編輯台推薦新聞：