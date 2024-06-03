監院再度彈劾檢察官陳隆翔 職務法庭仍判不受懲戒

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（中央社記者林長順台北3日電）監察院於108年間因曲棍球協會案彈劾檢察官陳隆翔並移送懲戒，懲戒法院判不受懲戒確定。監察院於111年二度彈劾並送懲戒。懲戒法院今天仍判決陳隆翔不受懲戒，全案可上訴。

監察院於民國108年5月14日認定，檢察官陳隆翔偵辦曲棍球協會人員涉嫌侵占公款案件，漏未論斷偽造印章及署押等犯罪事實，嚴重違反辦案程序，通過彈劾陳隆翔。監察院彈劾後又函送調查報告併案審理。

司法院職務法庭（已改制為懲戒法院職務法庭）審理後，認為陳隆翔沒有認事用法明顯重大違誤、嚴重違反辦案程序，或違反檢察官倫理規範等情事，109年6月30日判決不受懲戒確定。另外，監察院調查報告移送程序違背規定，無從併案審理。

監察院不服職務法庭判決，提起再審之訴，職務法庭於110年3月23日判決駁回，監察院就再審判決又提上訴。職務法庭於110年11月16日駁回上訴確定。

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監察院於111年5月間認為，陳隆翔僅憑被告自白即結案，未待彰化縣政府回覆即諭知給予緩起訴，嚴重違反辦案程序規定，違法失職情事明確，情節重大，二度彈劾陳隆翔並移送懲戒。

檢察官改革團體「劍青檢改」發表聲明，強烈譴責特定監察委員一再追殺基層檢察官，干預司法。提案的監委高涌誠、林郁容表示，懲戒法院認為陳隆翔案新事證不符審查要件，判決不予併案審理，因此另行提案彈劾，沒違反一事不再理原則。（編輯：李錫璋）1130603