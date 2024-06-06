夫妻口角縱火燒死丈夫 前空服員更二審改判12年

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（中央社記者蘇木春台中6日電）曾任空服員女子李靜嫻，與丈夫楊男、公婆多次鬧出家暴，她3年前與楊男發生口角，以汽油縱火造成楊男死亡；法院歷次審理皆依殺人罪判15年，台中高分院更二審今天改判12年，可上訴。

依據檢方起訴書指出，曾從事空服員工作的李靜嫻，與丈夫楊男曾對彼此有家暴行為而屢有爭執，李靜嫻另對楊男父母有家暴行為，經楊男父母對李靜嫻提出刑事告訴。

李靜嫻因認為楊男對她謊稱已將在警局內關於訴訟的錄影檔案刪除，憤而於民國110年3月11日上午，先至加油站購買汽油攜回住處，將保特瓶內汽油朝在臥室內熟睡楊男身上澆淋，雙方當場爆發爭執，過程中李靜嫻數次點燃打火機，且經楊男告知「妳不要不相信，這個有油氣，就會燒了」等語。

李靜嫻仍回以「I DON'T CARE（我不在乎）」，以楊男對她說謊為由要求下跪道歉，對話過程中，李靜嫻持打火機逼近楊男，楊男為求自保，起身趁隙拿取放置在地上的保特瓶，瓶內剩餘汽油因此噴濺潑灑，造成李靜嫻手中打火機引燃火勢，導致楊男全身著火，並受有多處燒燙傷及三度體表面積80%等傷害，楊男經送醫救治後，仍於110年4月25日不治死亡。

案經台中地檢署偵辦後依殺人罪嫌將李靜嫻起訴，台中地院一審與高等法院台中分院二審，皆以殺人罪判處她有期徒刑15年，經最高法院發回更審，去年11月台中高分院更一審仍維持原判。

但最高法院認為，案件仍有疑義待釐清，再發回台中高分院審理；合議庭審理後認為，李靜嫻就殺人及放火部分基於不確定故意，而非直接故意所為。

合議庭並審酌，案發後李靜嫻尚有詢問被害人狀況的關懷言語，於法院審理中坦承買汽油這件事情真的有風險，一再當庭對被害人父母表示非常抱歉等語，但至今未能與被害人家屬調解成立賠償損害，未獲得被害人家屬原諒。

台中高分院更二審今天宣判，原判決撤銷，依殺人罪改判有期徒刑12年。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1130606