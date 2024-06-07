因應端午連假人車潮 警政署提前規劃交通疏導

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（中央社記者劉建邦台北7日電）警政署今天表示，因應端午連假期間，各地可能湧現返鄉或外出旅遊的人車潮，已要求各地警察機關提前規劃各項疏導工作，全力維護假期交通順暢。

警政署發布新聞資料指出，端午節連假將近，已要求各地警局針對轄區內遊樂園區、觀光旅遊景點等易壅塞地點，提前妥適規劃解決方案及疏導管制勤務，並加強突發路況處置及縮短交通事故排除時程，實現行車順暢目標。

警政署表示，連假期間，民眾可利用交通部公路局推出多項公共運輸優惠措施，或使用1968服務網及幸福公路APP，事先掌握國道路況預報及管制措施，了解替代道路資訊，提早規劃行車路線，避開易塞車路段及時段。

警政署指出，依交通部道路交通事故統計最新資訊分析，今年1至2月交通事故件數達6萬5279件，其中造成30天內死亡有538人、受傷8萬7541人。

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警政署表示，分析小型車事故肇因前3名，包含號誌路口的轉彎車未讓直行車先行、未依規定讓車、未保持行車安全距離；而機車事故肇因，有未保持行車安全距離、分心駕駛、左轉彎未依規定。

警政署指出，提醒駕駛人，行車應確實遵守交通規則，避免疲勞駕駛，確實注意車前狀況，維護行車安全。車輛近行人穿越道或可供行人穿越交岔路口，遇行人穿越時，應先禮讓。（編輯：張銘坤）1130607