南澳鄉長涉性騷 宜縣判定成立移請裁處

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣7日電）宜蘭縣政府今天表示，有關南澳鄉公所人員涉嫌性騷擾案，經縣府性騷擾評議委員會審議，判定性騷擾事件成立，後續將依性平法等相關規定，移請權責單位依法裁處。

南澳鄉公所1名女性工作人員於3月11日具名向縣府申訴，指控宜蘭南澳鄉長李勝雄、宜蘭縣原住民事務所長林志雷對她性騷。縣府於接獲申訴後，依相關規定組成專案調查小組。

李勝雄之前曾回應，喝酒後有時玩笑開比較大，並沒有犯意；林志雷則完全否認指控。對於審議結果，李勝雄與林志雷，直到今天下午5時尚未回應。

宜蘭縣府表示，於3月間接獲涉性騷擾事件申訴案，依性騷擾防治措施及申訴懲戒處理要點規定組成專案調查小組，為慎重釐清案情細節，召開多次調查會議，並於3個月內完成調查，提送性騷擾申訴評議委員會審議。

案經性騷擾申訴評議委員會充分討論，依據經驗法則、論理法則綜合判斷而為共同決定，認行為人等部分言詞或行為使申訴人感覺被冒犯，基於保障工作權之性別平等及促進性別地位實質平等，認定性騷擾事件成立，將依性別平等工作法等相關規定移請權責單位依法裁處，並通知當事人。

宜蘭縣府表示，致力於推動性別平權及維護人格尊嚴，除加強性騷擾防治宣導外，亦陸續增辦性平意識相關研習，提升主管與員工性別平權觀念，讓員工對性騷擾的本質有更正確的認知與敏銳的覺察，持續強化友善的職場文化，營造安心的工作環境。（編輯：方沛清）1130607