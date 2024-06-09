台中婦群組投資股票塔位 子報警求助阻止再被騙

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（中央社記者蘇木春台中9日電）台中張姓男子向警方報案稱母親疑遭詐騙，員警得知婦人加入LINE群組購買未上市股票、塔位，又被騙要繳交稅金，經警方勸阻才避免再投入資金，讓家屬相當感謝。

台中市警察局第三分局今天表示，健康派出所警員柯建國、林志明5月31日接獲51歲張姓男子報案。張男表示，母親來電要借新台幣18萬元，經旁敲側擊才發現母親疑似遇上詐騙，但不聽家人勸阻，只好請警方協助。

員警陪同張男前往母親住處了解，張母向警方表示，她只是「投資」並非遇上詐騙，起初是加入名為「每天賺錢」的LINE投資群組，透過仲介陸續收購17張據稱前景看好的未上市股票。

張母說，最近群組有股東現身，稱要提供投資機會，可用1萬元的價格購買價值20多萬的生基塔位，她也投入10萬元，想透過買賣塔位賺取高額價差獲利。

當天上午，張母接獲自稱買賣靈骨塔的仲介人員通知，表示已找到欲購買生基塔位的買家，但需繳交38萬元稅金才能完成交易，張母為籌措現金，才向兒子求助。

警方指出，股票買賣未經正式管道都是假的，透過網路搜尋發現張母購買的股票早在去年初就被檢舉吸金，而生基園區更是在網頁公告澄清，要民眾慎防詐騙。經警方勸說與尋找佐證，張母終於接受自己遇上騙局，張男對於員警協助勸說非常感激。

警方呼籲，常有詐騙集團偽裝成合法證券商，將未上市櫃股票包裝成潛力股，以各種話術向投資人推銷未上市櫃股票，騙取資金。

警方提醒民眾投資應循合法管道，切勿聽信任何來路不明的消息，才能保護自身財產安全。（編輯：蕭博文）1130609