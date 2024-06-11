台東海巡士兵洗澡突昏迷 疑漏電斷路器故障釀禍

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（中央社記者李先鳳台東縣11日電）海巡署東部分署警衛中隊黃姓士兵，昨晚洗澡時突大叫一聲後倒地昏迷，消防隊獲報到場急救後恢復心跳呼吸，目前仍在醫院治療；東部分署今天指疑漏電斷路器故障導致。

海洋委員會海巡署東部分署表示，警衛中隊黃姓士兵10日晚間7時25分在浴室盥洗時，同袍聽聞黄員大聲呼救聲音，隨即至現場查看，發現黄員倒地呈昏迷狀態，立即實施CPR並通報消防隊到現場協助處置，黃員經消防隊急救後，恢復心跳呼吸，立即送往台東馬偕紀念醫院救治。

消防人員在以自動體外心臟去顫器（AED）及CPR急救時，發現黃員胸部有疑似電流竄出傷口。

東部分署指出，黄員仍在醫院加護病房治療中，目前生命徵象穩定。有關此次意外原因，分署已封鎖事故現場，釐清原因，並已向家屬妥適說明處置過程；經初步檢測案發現場，疑似漏電斷路器故障。

有民眾在網路社群貼文指出，他兒子多年前就在該單位當兵，當時浴室就會漏電，沒想到不但沒有修好還差點電死人，相當離譜。（編輯：謝雅竹）1130611