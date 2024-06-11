校內猥褻國小女學生 彰化狼師判2年10月定讞

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（中央社記者林長順台北11日電）彰化縣某國小老師兼校隊教練，涉嫌於111年間5月間邀六年級女學生到校史室聊天，趁機撫摸女學生胸部1至2分鐘。一、二審判處這名老師2年10月徒刑。最高法院今天駁回上訴定讞。

判決指出，這名男老師是被害女學生的國小自然、綜合活動、體育等課程的科任老師，也是女學生參加競技運動校隊的教練。男老師於民國111年5月12日上午，邀請女學生到校史室聊天，談話中徒手撫摸女學生胸部1至2分鐘，猥褻得逞。

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判決表示，女學生礙於男老師是教師兼校隊教練的身分，只能配合男老師要求而屈意迎從，直到同年5月20日告知學校課後輔導老師，輔導老師再轉告女學生的班級導師後，旋即通報處理，並由彰化縣社會處社工陪同女學生報警。

彰化地方法院認為，男老師教職26年，女童年紀都可以當其女兒，竟背棄教師倫理，嚴重敗壞社會對教師高度信賴，令廣大教師蒙羞，更讓女童受創，依對於未滿14歲之女子為猥褻之行為罪，判刑2年10月。台中高分院駁回男老師上訴。最高法院今天駁回上訴定讞。（編輯：李錫璋）1130611