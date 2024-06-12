少年隊小隊長涉包庇KTV插乾股 基檢聲押2警

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（中央社記者王朝鈺基隆12日電）基隆市警局少年隊周姓小隊長遭檢舉，涉嫌在KTV插乾股，還找隊員圍事，檢警昨天發動搜索，帶回周男和少年隊偵查佐劉男等人，經檢察官複訊，今天晚間向法院聲押周男和劉男等共6人。

周男遭檢舉，明知某KTV業者違法聘用持觀光護照來台的外籍女子坐檯陪侍，不僅未查緝還插乾股，並找隊員圍事，基隆地檢署昨天深夜指揮廉政署廉政官及調查官，前往少年隊搜索周男和劉男辦公室及2人住處，並將2人帶回偵訊。

基隆市警察局督察科靖紀小組也同步前往涉案KTV，將業者及相關女陪侍帶回偵訊，檢方這波搜索行動帶回包含證人、業者等在內共50多人。

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經移送基隆地檢署複訊後，檢察官認定包含周男、劉男及4名相關業者涉犯重罪，且有逃亡及串證之虞，今天晚間10時20分向基隆地方法院聲請羈押，另諭令5名被告新台幣5萬元至10萬元不等交保。

基隆市警局表示，今年初接獲線報，指少年隊有員警疑涉有不法，經主動蒐報後，報請基隆地檢署指揮偵辦，昨天配合基隆地檢署執行搜索，後續將持續追究嚴查，若有違法（紀）屬實絕不寬貸，甚至斷然淘汰。（編輯：楊昭彥）1130612