屏東大貨車疑闖紅燈攔腰撞砂石車 釀1死2傷

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（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）屏東縣里港鄉今天上午發生1輛砂石車過彎時，遭疑似闖紅燈大貨車攔腰撞上，造成3人受困，警消馳援用破壞機具救出，2人分別手部及腿部骨折，1人死亡。

屏東縣消防局發布訊息指出，今天上午9時49分，接獲里港鄉國道10號里港交流道平面道路有車禍救護，派遣里港、特搜、長治、九如共計出動6車14人，到達現場回報為砂石車與大貨車發生車禍，共有3名民眾受困。

消防人員使用破壞器材破壞協助脫困，長治救護車載送30歲男性意識清楚、左手骨折；九如救護車載送40歲男子意識清楚、腿骨骨折；里港救護車載送男性司機，無生命跡象，送往義大醫院搶救。

警方調查，46歲賴姓男子開砂石車左轉要進入國10里港交流道，58歲李姓男子則駕駛大貨車直行，雙方駕駛在路口發生碰撞，導致李男送醫急救後不治死亡，大貨車上2名乘客受傷送醫救治。

警方指出，賴男酒測後無酒精反應；經檢視監視器畫面，疑大貨車直行闖紅燈肇事，已依規定成案，事故確切原因進一步調查中。（編輯：謝雅竹）1130614