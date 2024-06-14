酒後對女子強吻摸胸 屏東員警判降2級改敘

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（中央社記者林長順台北14日電）屏東縣警察局朱姓員警去年3月間在檳榔攤喝酒聊天後，竟趁同行女子上完廁所後，強吻、摸胸等方式猥褻對方，法院判1年徒刑、緩刑3年確定。懲戒法院判朱男降2級改敘，可上訴。

判決指出，朱男去年3月在屏東縣政府警察局內埔分局內埔派出所服務期間，某日中午到某檳榔攤與被害女子等人飲酒聊天。當天下午3時許女子前往廁所，朱男趁女子自廁所步出，以強吻、觸摸胸部等方法，猥褻女子得逞。

內埔分局將朱男移送法辦，屏東地檢署依強制猥褻罪起訴朱男，屏東地方法院去年12月間判處朱男有期徒刑1年、緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定之日起1年內，向公庫支付新台幣20萬元。朱男未上訴而確定。內政部將朱男移送懲戒。

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朱男答辯表示，對於自己酒後失態造成對方傷害，深表歉意，使長官及家屬蒙羞，感到相當自責。他停職期間曾從事其他工作，但工作內容及薪資皆不如預期，懇請法院念及他從警33餘年，家中尚有年邁母親及孩子須扶養，原諒他無心過錯，予以從輕懲戒的處分。

懲戒法院審酌朱男強制猥褻行為，嚴重破壞警紀，但事後已經與被害人達成和解，犯後坦承犯行，態度尚稱良好，判決降2級改敘，可上訴。（編輯：李錫璋）1130614