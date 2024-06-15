台南0206震災復建工程收賄百萬 2前里長判刑定讞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北15日電）台南市蔡姓前里長、劉姓前里長，協助0206地震民宅修復事務，卻各向施工業者收賄310萬元、114萬元。二審依收賄罪各判刑蔡男與劉男7年6月、8年2月，日前最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，民國105年「0206地震」造成土壤液化，導致台南市安南區數棟民宅沉陷，因此台南市政府辦理「沉陷區住宅頂升扶正及地質改良工程補助作業」，時任溪頂里、安西里里長的蔡男、劉男，則受台南市府交辦相關職務。

當時有意施作工程的業者，以每戶新台幣2萬元的代價向蔡男、劉男交付賄賂；蔡男、劉男於106年間收受的賄賂金額，分別為310萬元、114萬元。

案經台南地檢署指揮法務部調查局南部機動工作站搜索、約談，並在業者辦公室查扣帳本等資料，全案曝光。

一審台南地方法院依貪污治罪條例不違背職務收賄罪，共2罪，判處蔡男應執行有期徒刑12年，褫奪公權5年；劉男判刑8年2月，褫奪公權5年，均沒收未扣案的犯罪所得。

案經蔡男等人提起上訴，二審由台灣高等法院台南高分院審理。二審審理時，蔡男改口認罪，並繳交所有犯罪所得；劉男仍否認犯行。二審審酌蔡男頗有悔意、犯後態度良好等情狀，因此改判蔡男應執行7年6月，劉男則維持原判。

案經蔡男等人上訴三審，最高法院認為，二審判決調查完備，量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）113O615