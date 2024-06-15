中市男載兒南下甄試 國1嘉義段車起火驚險逃出

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（中央社記者黃國芳嘉義市15日電）台中市張姓男子今天向友人借車載兒子和家人準備前往高雄的大學參加甄試，但汽車行經國道1號嘉義段突然冒煙起火，一家4人驚險逃出，幸無人傷，其兒子則先搭計程車南下。

嘉義市消防局於上午據報，指國道1號南下263.9公里處附近發生車輛火警案件，立即派遣第一大隊德安分隊救護車及水箱車前往，消防人員趕抵，為1輛自小客車起火，立即布水線灌救滅火，整台車已完全燃燒，火勢猛烈，所幸無人受波及，車上4人已逃出至護欄外等待救援。

消防局指出，據駕駛轉述，因兒子上午須到高雄的大學參加甄試，便向友人借用汽車，全家4人上午從台中南下，行經事故路段時，車輛突然冒煙，一家人立即逃出車外，但因兒子的甄試時間在即，先聯絡計程車，由妻子與兒子先南下高雄。

國道第四公路警察大隊指出，駕駛為49歲的張姓男子，駕駛自小客車不明原因引擎室冒煙，張男立即將車輛停於外側路肩後起火燃燒，起火原因由消防單位調查。呼籲用路人，車輛平時應定期保養維護，行車上路前務必做好車輛車況檢查，避免發生類似事件，危害自身安全。（編輯：黃世雅）1130615