台中婦涉直播中掌摑10歲兒 警協助聲請保護令

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（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中市彭姓女子不滿直播時遭10歲兒子打斷，竟在鏡頭前打兒子耳光，警方獲報查緝撲空，彭女到案說明時否認施暴。警詢後依違反兒少法將彭女函送，並協助家屬聲請家暴保護令。

43歲彭姓女子在台中市東區經營1家檳榔攤，前天她在店內直播時，疑似被10歲兒子打斷，從直播鏡頭可以看到，彭女對著男童怒罵，還連打數個耳光，後來鏡頭被擋住，當男童再次出現畫面時，口鼻都是鮮血不斷哭泣。

台中市第三警分局11日凌晨接獲報案，前往檳榔攤查緝卻撲空，現場呼叫無人回應。警方通知彭女及丈夫到案說明，彭女11日晚間近11時到派出所說明。

彭女表示，因跟丈夫吵架，孩子在吵，有用手揮孩子臉部，但否認對孩子施暴。警方依成年人故意對兒童犯傷害罪、兒童及少年福利與權益保障法，函送偵辦。

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據了解，彭女經常酒後找兒子出氣，還會毆打丈夫。警方協助彭女丈夫聲請暫時保護令，並通報社會局。

台中市家防中心表示，男童家裡有其他親屬可以提供照顧和保護，初步評估孩子暫無人身安全疑慮。社工協助聲請保護令，也將訪視確認事件經過，並協助母親正向教養和親子溝通。若確認母親違反兒少權法，將開立親職教育處分，不完成者可處新台幣3000元以上、3萬元以下罰鍰。（編輯：謝雅竹）1130812