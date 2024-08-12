台中KTV肢體衝突店家只報口角 傷者提告警逮5人送辦

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中西屯區一家KTV爆糾紛情事，警方今天表示，據報到場時店家謊稱沒有發生肢體衝突，後來被害人持驗傷單向警方提告，隨即成立專案小組，將5名打人者查緝到案送辦。

台中市警察局第六分局於10日凌晨1時許獲報西屯區有KTV發生糾紛情事，警方到場時，店家謊稱是客人與店員發生口角爭執，未發生肢體衝突，警方也沒在現場發現有人受傷，警方想要檢視店內監視器，店家則表示已遭老鼠咬壞。

警方表示，10日下午6時許，何安派出所接獲被害人報案，說明當時因遭人毆打而自行先離開現場，想要提出告訴，警方隨即組成專案小組追查，迅速將涉案5人全數查緝到案。

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警方初步了解，43歲江姓男子等人前往KTV消費，酒後因細故與服務生發生口角，店家幹部44歲陳姓男子前往調解時遭江男等5人毆打，造成全身多處擦挫傷，陳男遭毆打後隨即自行離去，事後持驗傷單前來派出所提告。

警方指出，接獲報案後立即組成專案小組偵辦，迅速將動手的江男、49歲顏男、40歲葉男、39歲劉男及42歲黃男共5人查緝到案，依傷害、妨害秩序罪嫌移請台中地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1130812