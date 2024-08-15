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台3線無牌車輛躲測速 警識破特徵揪出開罰

2024/8/15 09:56（8/15 13:28 更新）
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一名機車騎士行經台3線，故意把牌照卸下躲避查緝，不過後座乘客安全帽有明顯貓耳造型，員警根據這項特徵調閱前後路口監視器比對，揪出違規騎士依法開罰。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 113年8月15日
一名機車騎士行經台3線，故意把牌照卸下躲避查緝，不過後座乘客安全帽有明顯貓耳造型，員警根據這項特徵調閱前後路口監視器比對，揪出違規騎士依法開罰。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 113年8月15日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）苗栗縣警察局於台3線124.9公里處裝設固定式測速照相桿，拍下2部超速車輛為躲避查緝，故意未懸掛或遮蔽車牌，但警方仍以乘客及車輛特徵，追查出駕駛和車主依道交條例開罰。

苗栗縣警察局大湖分局今天指出，日前發現有汽機車輛於7月15日、31日分別行經獅潭鄉台3線124.9公里處路段，遭固定式測速照相舉發超速，皆遮蔽號牌及未懸掛號牌，疑似故意規避測速照相。

警方進一步追查，發現該車輛都有不同明顯特徵，其中1台機車後座乘客安全帽有明顯貓耳造型，另1輛為白色賓士轎車，後車尾有1隻玩偶，於是員警根據上述相關特徵，調閱前後路口監視器比對。

經過濾多部汽機車輛，員警發現機車騎士為閃避測速而卸下車牌，後續又裝回，白色賓士車輛則是安裝俗稱「電動遮牌器」來遮蔽號牌，雙方以為只要沒被拍到車牌，就可逃避罰則，殊不知警方透過其他路口監視器，掌握2部車籍資料及駕駛。

警方指出，機車騎士違規超速20公里，賓士車駕駛更是超出速限達50公里，後續將依道路交通管理處罰條例開單舉發，最高可處新台幣4800元罰鍰，並責令申請換領牌照。（編輯：張雅淨）1130815

苗栗縣警察局於台3線124.9公里處裝設固定式測速照相桿，拍下2部超速車輛為躲避查緝，故意未懸掛或遮蔽車牌，警方透過乘客及車輛特徵，追查出駕駛和車主依法開罰。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 113年8月15日
苗栗縣警察局於台3線124.9公里處裝設固定式測速照相桿，拍下2部超速車輛為躲避查緝，故意未懸掛或遮蔽車牌，警方透過乘客及車輛特徵，追查出駕駛和車主依法開罰。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 113年8月15日
#苗栗縣警察局
#超速
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