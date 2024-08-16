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網售中國偽造車牌 中市警方逮賣家送辦

2024/8/16 11:26（8/16 14:33 更新）
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台中市刑警大隊執行淨牌專案，查獲經營網路販賣車牌的陳姓男子到案，並查扣偽造車牌一批。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年8月16日
台中市刑警大隊執行淨牌專案，查獲經營網路販賣車牌的陳姓男子到案，並查扣偽造車牌一批。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年8月16日
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（中央社記者趙麗妍台中16日電）許姓車主的車牌遭冒用，收到多筆罰單後報警，警方循線追查，吳姓男子在網路上向陳男購買偽造車牌使用，陳男則是從中國購買偽造車牌在網路上賺取2倍價差，警方詢後依法偵辦。

近期偽變造車牌案件日益增多，導致合法車主收到警方告發的違規紅單。台中市刑警大隊偵查第六隊今天發布新聞稿表示，日前鎖定許姓被害人遭冒用車牌進行查緝，經調閱監視器及多日埋伏守候，查獲吳姓男子為躲避違規罰單，涉嫌於網路上購買偽造車牌做為使用。

警方向上溯源追查，鎖定陳姓賣家在網路販賣偽造車牌的證據，經向新北地檢署聲請搜索票，8月9日在新北市查獲經營網路販賣車牌的陳男到案並查扣偽造車牌共計26面。陳男坦承從中國購買偽造車牌，在網路上兜售賺取2倍價差。全案依違反偽造文書等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方提醒，民眾不要觸法，使用偽變造車牌，依據道路交通管理處罰條例規定，可處新台幣3600元以上至1萬800元以下罰鍰，並禁止其行駛，汽車當場移置保管及扣繳牌照，行為人並依涉犯刑法偽造特種文書罪，依法送辦。（編輯：謝雅竹）1130816

台中市刑警大隊執行淨牌專案，警方搜索買家吳姓男子的車輛。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年8月16日
台中市刑警大隊執行淨牌專案，警方搜索買家吳姓男子的車輛。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年8月16日
#台中市刑警大隊
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