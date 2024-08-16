彰化男險遭詐騙2次 幸警攔阻保住118萬

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（中央社記者鄭維真彰化16日電）彰化林姓男子日前險遭假投資詐騙新台幣88萬元，車手被逮，事隔不到2週，其又差點被詐騙集團騙走30萬元，幸好員警持續追蹤男子現況，埋伏面交地點，當場逮獲另名車手。

彰化縣警察局北斗分局埤頭分駐所員警8月初在超商前執勤時，發現偽稱投資公司的詐騙集團車手對林姓男子約定取款，被埋伏員警查獲，替男子成功保住88萬元。

埤頭分駐所長吳銘發擔心這名50餘歲林姓男子可能再度被騙，由警員杜宇泰持續關懷追蹤被害人現況，發現詐騙集團不死心，仍以通訊軟體聯繫林男加入投資，並製造獲利及可領回金錢假象，取信於被害人。

警方表示，詐團與林姓男子相約14日於超商面交30萬元，車手察覺有異，將投資協議書、個人識別證等資料丟在附近農田，埋伏員警對其表明身分，當場查獲這名24歲香港籍陳姓車手。

全案依詐欺及洗錢防制法等罪嫌，移請台灣彰化地方檢察署偵辦。林姓男子得知自己再次受騙，向警方表示終於看清「股市投資」詐騙手法。

北斗分局長黄世德說，針對詐騙案，目前除與銀行有聯防機制，也要求員警積極查緝詐欺車手，並宣導民眾防詐騙知識，讓民眾感受到警察保障民眾財產安全的努力。（編輯：謝雅竹）1130816