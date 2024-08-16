本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／索羅門議員：索國政府受制北京意志推一中原則 非常悲哀
首頁 / 社會

匯款金額78萬8788元太特殊 中市警攜手行員阻詐

2024/8/16 15:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中16日電）台中市有女子買股票想獲利了結，被要求匯款新台幣78萬8788元違約金，由於數字奇特，行員察覺有異報警阻詐，也有男子投資虛擬貨幣匯款到他人帳戶，行員即時通知警方成功阻詐。

詐騙話術多元，台中市政府警察局太平分局今天透過新聞稿表示，40多歲女子「阿玉」日前加入通訊軟體LINE投資群組，陸續匯款150萬元，後來帳上獲利80餘萬元，阿玉想獲利了結，對方以阿玉違約等要求再匯78萬8788元。

警方說，金額太特殊，行員通報員警到場，經了解為常見假投資詐騙，即時保住阿玉這筆積蓄，警方將持續向上追查。

清水分局也透過文字稿說，楊姓男子日前要匯款6000美元（約新台幣19萬3300元）到他人海外帳戶，請對方代操作虛擬貨幣，行員通知警方到場，向楊姓男子解釋這是投資型詐騙，就連一旁民眾也加入教學，提醒楊姓男子小心不要誤入騙局，成功保住楊姓男子積蓄。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

除投資型詐騙，還有情緒勒索型詐騙話術。第六分局以文字稿表示，陳姓男子收到合夥的國外公司股東求助，對方稱柬埔寨友人急需用錢，要陳姓男子協助匯款200美元（約新台幣6433元）到柬埔寨。

陳姓男子聽聞後前往銀行準備匯款，行員察覺有異請警方協助，員警告知陳姓男子新興詐騙盛行，縱使金額不大，仍應查證屬實再匯款，讓陳姓男子打消匯款念頭。（編輯：李明宗）1130816

#第六分局
#詐騙
#台中市政府警察局太平分局
#清水分局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：