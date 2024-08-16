匯款金額78萬8788元太特殊 中市警攜手行員阻詐

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）台中市有女子買股票想獲利了結，被要求匯款新台幣78萬8788元違約金，由於數字奇特，行員察覺有異報警阻詐，也有男子投資虛擬貨幣匯款到他人帳戶，行員即時通知警方成功阻詐。

詐騙話術多元，台中市政府警察局太平分局今天透過新聞稿表示，40多歲女子「阿玉」日前加入通訊軟體LINE投資群組，陸續匯款150萬元，後來帳上獲利80餘萬元，阿玉想獲利了結，對方以阿玉違約等要求再匯78萬8788元。

警方說，金額太特殊，行員通報員警到場，經了解為常見假投資詐騙，即時保住阿玉這筆積蓄，警方將持續向上追查。

清水分局也透過文字稿說，楊姓男子日前要匯款6000美元（約新台幣19萬3300元）到他人海外帳戶，請對方代操作虛擬貨幣，行員通知警方到場，向楊姓男子解釋這是投資型詐騙，就連一旁民眾也加入教學，提醒楊姓男子小心不要誤入騙局，成功保住楊姓男子積蓄。

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除投資型詐騙，還有情緒勒索型詐騙話術。第六分局以文字稿表示，陳姓男子收到合夥的國外公司股東求助，對方稱柬埔寨友人急需用錢，要陳姓男子協助匯款200美元（約新台幣6433元）到柬埔寨。

陳姓男子聽聞後前往銀行準備匯款，行員察覺有異請警方協助，員警告知陳姓男子新興詐騙盛行，縱使金額不大，仍應查證屬實再匯款，讓陳姓男子打消匯款念頭。（編輯：李明宗）1130816