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專訪／索羅門議員：索國政府受制北京意志推一中原則 非常悲哀
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國1三義段3事故13車追撞 車流一度嚴重回堵

2024/8/16 16:53（8/16 17:06 更新）
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國道1號南下三義路段16日下午接連發生3起追撞事故，多輛自小客車占據內側及中線車道，導致後方車流一度嚴重回堵，所幸事故僅造成2人輕傷並未送醫。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 113年8月16日
國道1號南下三義路段16日下午接連發生3起追撞事故，多輛自小客車占據內側及中線車道，導致後方車流一度嚴重回堵，所幸事故僅造成2人輕傷並未送醫。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 113年8月16日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）國道1號南下三義路段，今天下午接連發生3起追撞事故，共13輛自小客車占據內側及中線車道，所幸僅造成2人輕傷並未送醫，但後方車流一度嚴重回堵約5公里。

國道公路警察局第二大隊下午1時許接獲通報，國道1號南下145.6公里處發生車禍事故，隨即派遣巡邏車前往查看，趕抵事故地點發現8輛自小客車前後追撞，占用內側車道，其中2名駕駛遭受擦挫傷，拒絕送醫。

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國道員警和國道救援隊在排除事故過程中，後方又傳出2起、共5部車輛碰撞意外，幸無人傷亡。但短短不到500公尺，發生3起事故，也造成該路段後方車流一度嚴重回堵約5公里。

由於車禍意外發生當時下著大雨，國道員警不排除天雨路滑，加上駕駛未保持安全距離釀禍，因此呼籲用路人，近期天候不穩，易有午後雷陣雨發生，開車上國道應隨時注意前方路況，保持安全車距，以確保安全。（編輯：李錫璋）1130816

#三義
#國道公路警察局
#國1
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