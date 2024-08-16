國1三義段3事故13車追撞 車流一度嚴重回堵

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（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）國道1號南下三義路段，今天下午接連發生3起追撞事故，共13輛自小客車占據內側及中線車道，所幸僅造成2人輕傷並未送醫，但後方車流一度嚴重回堵約5公里。

國道公路警察局第二大隊下午1時許接獲通報，國道1號南下145.6公里處發生車禍事故，隨即派遣巡邏車前往查看，趕抵事故地點發現8輛自小客車前後追撞，占用內側車道，其中2名駕駛遭受擦挫傷，拒絕送醫。

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國道員警和國道救援隊在排除事故過程中，後方又傳出2起、共5部車輛碰撞意外，幸無人傷亡。但短短不到500公尺，發生3起事故，也造成該路段後方車流一度嚴重回堵約5公里。

由於車禍意外發生當時下著大雨，國道員警不排除天雨路滑，加上駕駛未保持安全距離釀禍，因此呼籲用路人，近期天候不穩，易有午後雷陣雨發生，開車上國道應隨時注意前方路況，保持安全車距，以確保安全。（編輯：李錫璋）1130816