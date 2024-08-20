本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
彰濱離岸風電工地二氧化碳外洩 10工人送醫
首頁 / 社會

中華電信補助愛爾達 楊植斗告發郭水義特別背信

2024/8/20 11:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北20日電）國民黨台北市議員楊植斗今天指控，愛爾達以5億元取得奧運轉播權，獲中華電信與體育署補助，還收取電視台授權金，形同無本生意，因此告發中華電信董事長郭水義犯特別背信罪。

楊植斗今天上午到台北地檢署按鈴告發，並接受媒體訪問。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他說，愛爾達公司以近新台幣5億元取得2024年巴黎奧運的台灣轉播權，其中4億元由中華電信補助，另有8000萬元由教育部體育署提供補助，愛爾達實際上僅以2000萬元取得轉播權；此外，愛爾達還向公視、華視收取共1800萬元的授權金，不僅做政府無本生意，又可在奧運賽事尚未開播前賺取授權金。

楊植斗認為，郭水義意圖為自己或第三人的利益，而做出違背職務的行為，直接使中華電信從事不利義且不符合營業常規的交易，使中華電信遭受重大損害，因此告發郭水義涉犯證券交易法的特別背信罪，及身為中華電信大股東的交通部前部長李孟諺瀆職罪。（編輯：張銘坤）1130820

郭水義
中華電擘劃3A企業 郭水義：兆元市值一定任內達陣【專訪】麟洋配金牌戰料掀收視高峰 中華電：努力做好轉播
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：