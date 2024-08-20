中華電信補助愛爾達 楊植斗告發郭水義特別背信

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（中央社記者謝幸恩台北20日電）國民黨台北市議員楊植斗今天指控，愛爾達以5億元取得奧運轉播權，獲中華電信與體育署補助，還收取電視台授權金，形同無本生意，因此告發中華電信董事長郭水義犯特別背信罪。

楊植斗今天上午到台北地檢署按鈴告發，並接受媒體訪問。

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他說，愛爾達公司以近新台幣5億元取得2024年巴黎奧運的台灣轉播權，其中4億元由中華電信補助，另有8000萬元由教育部體育署提供補助，愛爾達實際上僅以2000萬元取得轉播權；此外，愛爾達還向公視、華視收取共1800萬元的授權金，不僅做政府無本生意，又可在奧運賽事尚未開播前賺取授權金。

楊植斗認為，郭水義意圖為自己或第三人的利益，而做出違背職務的行為，直接使中華電信從事不利義且不符合營業常規的交易，使中華電信遭受重大損害，因此告發郭水義涉犯證券交易法的特別背信罪，及身為中華電信大股東的交通部前部長李孟諺瀆職罪。（編輯：張銘坤）1130820