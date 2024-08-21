台中市建置路口科技執法 1至7月事故件數降逾30%

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市警察局從民國111年起陸續建置路口科技執法設備，今天公布統計數據顯示，今年1到7月交通事故件數607件，較112年同期的873件，減少30.47%。

台中市警局表示，111年間建置21處路口科技執法設備地點，113年1至7月份交通事故件數共發生607件、死傷人數400人，較112年同期發生873件、死傷人數569人，事故減少266件、死傷人數減少169人，事故件數減少比率30.47%、死傷人數減少比率29.7%。

警方認為，經不斷宣導民眾守法觀念，目前21處路口事故數據均已明顯呈現減少，可有效降低事故發生、保障人民安全。

警方今年7月1日起再啟用20處路口科技執法，還有27處建置中，預計今年底啟用，設置地點選定都根據中市車禍統計數據，從易肇事路口考量優先規劃設置，精準執法針對肇因對症下藥，透過科技執法設備減少警力消耗。

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警方指出，採全天候不間斷運作及警示效果，可強化「闖紅燈、不依標誌標線號誌行駛、跨越雙白線及車不讓行人」等重大違規進行取締，搭配「前有科技執法」宣導告示牌多元管道宣導，讓民眾養成遵守交通法規的良好習慣，避免民眾心存僥倖違規心理，減少交通事故的發生。

相關科技執法路口都公布在市警局交通警察大隊網站上，市警局長李文章表示，設置科技執法設備目的不是要開出罰單，主要是讓用路人養成遵守交通規則的良好習慣，降低事故發生，將持續精進相關交通改善措施，期有效防制交通事故，打造安全宜居的友善城市。（編輯：郭諭儒）1130821