京華城容積案 檢廉再傳3都市計畫委員

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（中央社記者林長順台北21日電）台北地檢署偵辦前台北市長柯文哲任內涉及的京華城案，今天再度指揮廉政署以證人身分傳喚劉姓、白姓、徐姓前都市計畫委員，了解京華城案審議過程，目前正在偵訊中。

台北市京華城的容積率於柯文哲市府任內暴增到840%，遭外界質疑護航業者。台北地檢署今年5月間分他字案偵辦，將柯文哲等人列為貪污治罪條例被告，指揮廉政署北部地區調查組蒐證，並約談相關人員。

檢廉12日以被告身分約談京華城改建案審議期間擔任都委會主委、時任台北市副市長的彭振聲到案，歷經3小時的訊問，諭令限制出境、出海、限制住居。

為釐清容積獎勵決議過程，以及多名跨黨派民代質疑是否為柯文哲指示交辦等疑點，檢廉已先後傳喚包括親民黨主席宋楚瑜女兒宋鎮邁等11名都市計畫委員說明。

民進黨台北市議員簡舒培日前指出，京華城於109年8月19日把都市計畫變更草案送至北市都發局，但9月21日被退件，都發局認為申請容積獎勵有適法性問題，且提出容積獎勵應適用都市更新，此案不適用。

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簡舒培質疑，都發局在109年9月21日以內部專簽告知前市長柯文哲要替京華城邀專家學者開小組會議，並找6名專家學者，試圖替京華城擬定容積獎勵解套，10月12日召開會議討論。

檢廉今天以證人身分傳喚109年10月12日出席專案會議的劉姓、白姓、徐姓委員說明，釐清會議過程。據了解，台北市議會京華城案調查小組今年5月20日曾邀請3人列席說明，根據會議紀錄，3人均表示當時未私下與京華城公司或柯文哲、彭振聲及都發局就本案會面討論。（編輯：張銘坤）1130821