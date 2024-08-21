高雄民眾不滿便衣警闖屋 北市刑大：人別處所與搜索票相符

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（中央社記者劉建邦台北21日電）高雄左營1名女子昨天遇便衣警察持搜索票要進屋，她懷疑是詐騙集團而抵抗遭壓制。北市刑大今天表示，依法執行公務，且已確認受執行人的人別及處所均與搜索票相符。

住高雄市的女子今天接受媒體聯訪表示，20日上午8時許外出遛狗返家，遇2名便衣警察出示搜索票等文件要進屋搜索，但搜索票登載姓名有誤，她無法辨識搜索票及警方人員真偽，懷疑是詐騙集團，希望轄區警員到場協助。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布新聞資料表示，偵七隊20日執行詐欺案，持士林地方法院核發搜索票至高雄市左營區執行，警員有出示證件及相關文書，但受執行人當場情緒激動，拒不配合身分查證並阻擾警員執行。

北市刑大指出，執行此案警員為排除自身及受執行人危害及順利搜索，因此當場制止；高雄市警察局左營分局警員事後獲報到場，經查證是由台北市刑大警員依法執行，但陳女及其家人仍拒不配合，經多次說明，警員才破門完成搜索。

北市刑大表示，此案警員是依法執行公務，且已確認受執行人的人別及處所均與搜索票相符，未如爆料公社貼文所稱警方有抓錯人狀況。

這名住高雄市的女子說，近期詐騙猖獗，警方執行公權力應讓民眾清楚辨識相關文件真假。便衣警察進屋3小時完成搜索離去，遭壓制在地造成胸口疼痛等不適，不會提告但希望警方道歉，並向民眾宣導如何辨別執法人員真偽及執法過程應會同第三方公正人員執行。（編輯：方沛清）1130821