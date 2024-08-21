高雄市民遇北市便衣 搜索票姓名有誤抵抗遭壓制盼道歉

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（中央社記者張已亷高雄21日電）高雄左營區有市民昨天遇2名便衣警察持搜索票要搜索，她懷疑是詐騙集團而抵抗遭壓制，經警方確認是台北刑大警員，2人完成搜索後離去；市民盼警方道歉及宣導正確辨別執法人員方法。

市民今天接受媒體聯訪表示，20日上午8時許外出遛狗返家後，遇到2名便衣警察出示搜索票等相關文件要進入屋內執行搜索，但搜索票上登載姓名有誤，她也無法辨識搜索票及服務證真偽，懷疑2人是詐騙集團，希望有轄區警員到場協處。

市民說，2人執意入內並將她壓制在地。市民表示，警察辦案抓壞人是好事，但近期詐騙猖獗，執行公權力要讓一般民眾能清楚辨識相關文件真假，市民才能安心。

市民表示，疑因家中網路IP位置與詐欺犯使用位置相同，2名便衣警察才會到場並進入屋內前後待3小時左右，完成搜索後離去，沒有任何道歉或其他表示。

市民說，被壓制在地造成她胸口疼痛等身體不適，不會提告但希望警方能道歉，並宣導民眾如何辨別執法人員真偽，及執法過程應會同第三方公正人員執行。

高雄市警察局左營分局表示，台北刑事警察大隊偵查第七隊警員昨天上午8時許，持台灣士林地方法院核准搜索票、拘票並出示服務證到高雄市左營區偵辦刑案，當事人家屬撥打110報案稱疑似有陌生人假冒警察。

警方獲報派著制服警員到場依警察職權行使法第4條協處，北市員警也再出示服務證，確認身分且查證有通報越區辦案等程序，並當場向當事人說明，相關執勤過程符合規定。（編輯：陳仁華）1130821