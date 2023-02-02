音樂老師遭警壓制案 基層警：「合理懷疑」規定應明確

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影片來源：警方提供

（中央社記者劉建邦台北2日電）音樂女老師詹慧玲遭警壓制逮捕案，涉案員警遭判刑。基層警認為，警職法「合理懷疑」規定應明確化，在實務上會以其他法規達到盤查目的；民眾若有疑問，可要求填寫異議紀錄表。

詹慧玲遭中壢警分局員警壓制逮捕案，桃園地方法院昨天宣判，員警犯公務員假借職務上之機會強制罪、公務員假借職務上之機會剝奪他人行動自由罪，各處有期徒刑4月、6月，僅前者可易科罰金。全案可上訴。

對此，基層員警認為，從2003年12月施行的警察職權行使法應用在實務時，因現場狀況多變，法規無法定義到所有情形，例如在「合理懷疑」就不太明確，只能由員警自行判斷，容易引起後續法律問題。

從警10多年的基層員警表示，針對警職法第6條提到的「合理懷疑」，應有更明確描述，讓第一線員警盤查時，不會因誤解現場狀況或情緒等，出現過度執法，造成後續法律問題，且警職法有些內容已不太符合現今執勤狀況。警方執行盤查時，應再三告知民眾涉及違法問題，真的難溝通，才須動用強制力。

從警8年多的員警指出，警職法部分規定的定義不明確，實務執行確實有難度，但員警執行盤查前，應熟悉相關法律，若真的遭申訴才能站得住腳，其實員警因盤查被起訴的案件不多。

員警表示，透過盤查才能得知對方是否涉及犯罪，但要看個人從警經驗及技巧，且盤查對象無異常行為，例如眼神閃爍等，其實民眾當下提出異議，應該讓人離開。

在警界近20年的員警說，執勤時很少依警職法盤查民眾，因法令文字籠統，例如「合理懷疑」部分，無明確定義或詳細文字敘述，通常會以道路交通管理處罰條例等其他法令，強化刑事蒐集的證據。

員警指出，以桃園女音樂老師案為例，警方在執行盤查沒問題，但後續強制方式有些過頭，因對方無攻擊警方，如何減少盤查民眾後引發糾紛，除警方法律素養要夠，另外情緒盡量不要被影響。

至於基層警是否會因衝績效而盤查民眾？受訪員警皆認為，確實會有，因透過盤查進而逮捕犯嫌，會比被動獲報破案，更容易拿到相關獎勵。

員警表示，民眾遇盤查時，被要求出示證件等，若認為警方執法有問題，可拒絕，或要求索取填寫「異議紀錄表」，警方應提供表格，紀錄表可當成後續訴訟的依據，確保權益。

警政署指出，去年4月已修訂「執行巡邏勤務中盤查盤檢人車作業程序」，讓執法要件更明確化，提供第一線員警執勤時能遵循，進而保護民眾權益，並兼顧維護治安效能，後續會持續強化基層教育及落實各項執勤標準作業程序，並督促各警察機關強化程序完備及精緻執法。（編輯：戴光育）1120202