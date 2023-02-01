音樂老師遭臨檢壓制案 員警違法逮捕判刑要被關

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（中央社記者葉臻桃園1日電）音樂女老師詹慧玲遭中壢員警壓制逮捕案。桃園地方法院宣判，員警犯公務員假借職務上之機會強制罪、公務員假借職務上之機會剝奪他人行動自由罪，各處有期徒刑4月、6月，僅前者可易科罰金。

詹慧玲2021年4月22日遭桃園市政府警察局中壢分局一名葉姓員警盤查，但拒回答且罵員警「很蠢」，被施以柔道「大外割」當街壓制、後依妨害公務罪嫌逮捕；詹慧玲則認為警察濫權、執法過當也提起訴訟。

雙方2021年都獲檢方不起訴處分，不過詹慧玲事後提起再議，經台灣高等檢察署發回，檢察官認為葉員臨檢盤查不符規定，涉犯公務員假借職務上之機會妨害自由罪嫌重大，去年起訴葉姓員警。

桃園地方法院今天公布判決結果，經勘驗員警密錄器畫面，女老師當時沒有濫用毒品後精神異常、即將犯罪等跡象，也沒有攻擊、衝撞警察或加速逃逸的行為，難認符合警察職權行使法第6條第1項任一款發動查證要件。

判決指出，在此情況下，員警以身體阻擋女老師離去，要求等待支援警力到場並到派出所查驗身分，已構成以強暴方式妨害女老師的行動自由權利。

判決指出，員警對女老師違法攔檢，已先行觸犯刑法強制罪，自然不是「依法執行職務」，在此事件脈絡發展之下，女老師說員警「真的很蠢」、「你做的事情違反你的工作」等語，屬於捍衛自己權利並合理評論公務員違法行為之言論，不構成刑法妨害公務罪，員警也無從以現行犯逮捕女老師。

判決指出，員警將女老師壓制在地進而上銬逮捕，均難認是合法執行職務行為；員警違法攔阻盤查在先，還藉口妨害公務違法逮捕女老師，除造成女老師損失外，也嚴重影響人民對警察信賴，且員警犯後未能確實表達悔意，無法取得女老師的諒解或賠償損失，犯後態度難謂良好。

桃園地院宣判，葉姓員警犯公務員假借職務上之機會強制罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日；又犯公務員假借職務上之機會剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑6月。

法院指出，有關剝奪他人行動自由罪部分，未諭知易科罰金，是因為經公務員部分加重後，最重本刑已逾5年，不符合易科罰金要件，所以這部分不能易科罰金；本件檢察官、被告均得上訴。（編輯：張雅淨）1120201