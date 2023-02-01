遭員警壓制逮捕案勝訴 音樂老師詹慧玲：法官正確判斷

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音樂老師詹慧玲（左）遭員警壓制逮捕案判決出爐，桃園地方法院判員警犯下2罪，各處有期徒刑4月、6月，僅前者可易科罰金。圖為去年2月再開偵查庭，詹慧玲受訪。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳睿騏、葉臻桃園1日電）音樂老師詹慧玲遭中壢員警壓制逮捕案判決出爐，詹慧玲今天表示法官作了正確判斷，桃園市中壢警分局說，將提供員警法律協助及啟動心理諮商輔導，並精進員警執法技巧。

詹慧玲遭中壢員警壓制逮捕案，桃園地院宣判，員警犯公務員假借職務上之機會強制罪、公務員假借職務上之機會剝奪他人行動自由罪，各處有期徒刑4月、6月，僅前者可易科罰金。

詹慧玲在臉書（Facebook）發文表示，因為忙著為小朋友上課，忘了查看判決結果，在得知結果後她感謝法官伸張正義，以及訴訟之路上相伴、相挺、支持的所有朋友。

詹慧玲告訴中央社記者，「法官作了正確的判斷」，葉姓員警的所作所為應該要判罪，「讓他們知道不能穿著警察制服為非作歹，因為他們是警察，比起人民要更懂得守法、更知道分寸」。

詹慧玲說，所有人都可以利用法律來爭取自己的權益，上訴是葉姓員警的權利，但如果葉姓員警提起上訴，她也會立即提出民事賠償，並要求新台幣200萬元到400萬元的賠償金額。

桃園市警察局中壢分局副分局長詹枝松接受媒體聯訪表示，對於桃園地方法院的宣判予以尊重，針對葉姓員警於訴訟期間身心狀態，後續將持續予以關懷，並提供相關法律協助及啟動員警心理諮商輔導機制。

詹枝松指出，未來除了精進員警執法技巧，也會要求處理任何案件，務必依法行政、嚴正執法，並注意比例原則，以維護警察形象，至於是否上訴，葉姓員警會在考慮過後再決定。

詹慧玲2021年4月22日遭中壢分局葉姓員警盤查，但拒回答且罵員警「很蠢」，被施以柔道「大外割」當街壓制、後依妨害公務罪嫌逮捕；詹慧玲認為警察濫權、執法過當提起訴訟。雙方在2021年都獲檢方不起訴處分，不過詹慧玲事後提起再議，檢察官去年以涉犯公務員假借職務上之機會妨害自由罪嫌重大，起訴葉姓員警。（編輯：李錫璋） 1120201