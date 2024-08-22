更新載具填信用卡電郵 警：假冒公務機關釣魚詐騙

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（中央社記者劉建邦台北22日電）網友貼文收到假冒財政部服務平台電子郵件，內容指因信用卡歸戶異常，載具須更新。刑事局今天表示，此為假冒公務機關釣魚詐騙手法，應注意電子郵件網址是否有異。

有網友日前在爆廢公社臉書（Facebook）社團貼文及附圖，指收到以「財政部雲端整合服務平台」為名的電子郵件，內容提及因載具歸戶錯誤，無法完成中獎發票核驗等，並附有更新載具歸戶步驟的網址連結。

網友點入此電子郵件附上網址，跳出要求填信用卡帳號及安全碼網頁，才想到載具不用綁信用卡；其他網友留言，電子郵件使用字詞有簡體字且網址與公家機關網址不同。

刑事局今天表示，經初步分析，此手法類似詐騙集團常使用假冒公務機關的釣魚電子郵件或簡訊態樣，已接獲報案；呼籲民眾收到類似電子郵件，應先注意網址，公家機關網址尾端為「.gov.tw」結尾，並建議多向長輩宣導。

刑事局指出，詐騙集團會冒名政府機關或電信業者等，針對不特定民眾發送如未繳交通罰鍰、自來水費或可兌換贈品等簡訊或電子郵件，內文都會附有惡意網址連結。

刑事局表示，若民眾未注意電子郵件網址結尾，點入內文附的惡意網址連結，就會出現要求輸入如信用卡資訊及安全碼等個人資訊內容，詐騙集團得手後會透過境外網站進行如盜刷、盜領等。

刑事局指出，再次呼籲民眾收到不明簡訊或電子郵件，務必先確認寄件人信箱與網址是否異常，電子郵件部分可先至公務機關官方網頁查詢網址。

警方說，若不慎點入釣魚詐騙網站連結，並已輸入信用卡等個資，可先關閉網頁再立即聯繫發卡銀行，辦理停卡、換卡或暫時給付，遇詐騙可撥165專線諮詢。（編輯：張銘坤）1130822