臉書兜售保育類天堂鳥標本 保七警喬裝買家逮人

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（中央社記者張祈花蓮縣22日電）保七總隊第九大隊去年11月在網路巡查時，發現有民眾在臉書社團販售保育類天堂鳥標本，員警喬裝買家達成交易，面交時當場查獲標本等證物，案經檢方依違反野生動物保育法起訴。

保七總隊第九大隊員警在臉書社團發現30歲郭姓女子公開販售保育類天堂鳥標本，便喬裝買家，經私訊詢問以新台幣4萬元達成交易，相約在桃園市交付標本時，員警表明警察身分，當場查獲天堂鳥標本等證物，移送桃園地檢署偵辦。

郭姓女子向警方表示，標本是多年前在國外買回來的，因搬家沒地方放置，與媽媽討論後，才上網販售變現。

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保七第九大隊副大隊長曾紹威今天指出，依野保法規定，未經主管機關（農業部）許可，買賣或意圖販賣而陳列、展示保育類野生動物或其產製品，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上150萬元以下罰金。

曾紹威表示，民眾除了不要騷擾、虐待、獵捕、擅自飼養野生動物外，其產製品如標本、皮製品等，也不得擅自買賣陳列，以免觸法。（編輯：陳清芳）1130822