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三重駕駛亮槍射擊無子彈 警朝車輪開2槍壓制逮人

2024/8/23 10:20（8/23 10:51 更新）
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新北三重蘇姓男子22日深夜開車時持槍伸出窗外，甚至一見警員靠近就開槍，不過槍內無子彈，警方當下朝車輪射2槍制止，將蘇男壓制逮捕。鑑識小組勘察發現蘇男持有的鎮暴槍為氣體動力，初步檢驗無殺傷力。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 113年8月23日
新北三重蘇姓男子22日深夜開車時持槍伸出窗外，甚至一見警員靠近就開槍，不過槍內無子彈，警方當下朝車輪射2槍制止，將蘇男壓制逮捕。鑑識小組勘察發現蘇男持有的鎮暴槍為氣體動力，初步檢驗無殺傷力。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 113年8月23日
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（中央社記者高華謙新北23日電）新北三重蘇姓男子昨天深夜開車時持槍伸出窗外，還停在路中間頻按喇叭，他一見警員靠近就持無子彈的槍枝射擊，警方立刻朝車輪射2槍制止，全案無人受傷，警方將蘇男移送偵辦。

新北市政府警察局三重分局大有派出所所長俞明廷與鄭姓、許姓員警昨天晚間11時許出勤時，發現派出所外有一輛車停在路中間並長按喇叭，駕駛還持槍自天窗伸出，當警員上前盤查時，駕駛立即下車朝警方連續扣動板機，但沒有子彈射出。

員警當下朝車輛右前車輪射擊2槍制止，並將31歲蘇男壓制逮捕。

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警方隨後調閱監視器，發現蘇嫌駕駛過程中沿途對外亮槍，並持續逆向行駛。蘇嫌父親則向警方表示，蘇嫌近日精神狀況不穩定，案發時要前往醫院就醫，途中突然情緒失控。

警方表示，鑑識小組勘察發現蘇男持有的鎮暴槍為氣體動力，初步檢驗無殺傷力。全案訊後依刑法恐嚇罪、公共危險與妨害公務罪嫌將蘇男移送新北地檢署偵辦。至於蘇嫌駕車沿路蛇行、逆向及闖紅燈，將依道路交通管理處罰條例告發。（編輯：李錫璋）1130823

#三重分局
#新北市
#新北地檢署
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